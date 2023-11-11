11:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В аэропорту Ташкента внедрили услугу, которая позволяет обойти очереди
Приобрести услугу можно через Telegram-бот, единый контакт-центр, на стойке информации в терминале вылета.
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта «Ташкент», доступна услуга Fast Track. Она дает возможность пассажирам без очередей проходить регистрацию на рейс, таможенный и паспортный контроль, а также предполетный досмотр, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.
Чтобы воспользоваться услугой Fast Track пассажир может:
приобрести услугу дистанционно через Telegram-бот — @UzairportsBot. Для этого необходимо выбрать аэропорт «Ташкент», затем терминал вылета и нужный рейс. Затем бот «попросит» ввести фамилию и имя на латинице. После чего можно будет оплатить услугу посредством банковских карт Uzcard или Humo.
приобрести услугу через единый контакт-центр по номеру +99855 501 45 55. Для этого необходимо сообщить оператору Ф. И. О. пассажира, дату вылета, номер авиарейса и контактный номер телефона. На указанный номер придет SMS-сообщение c описанием услуги и ссылка на оплату через платежную систему Payme. Если мобильное приложение Payme не установлено, для оплаты потребуется ввести данные карты.
приобрести услугу на стойке информации в терминале вылета международного аэропорта «Ташкент» и оплатить услугу в кассе наличными в национальной валюте или безналичным способом картами Uzcard, Humo, Visa, Mastercard
При приобретении услуги через Telegram-бот или контакт-центр, пассажиру необходимо непосредственно в аэропорту обратиться к месту оказания услуги и сообщить Ф. И. О. и номер рейса.
После этого, представитель аэропорта сопровождает пассажира по специальному «коридору» до «стерильной» зоны, откуда пассажир самостоятельно сможет пройти на посадку.