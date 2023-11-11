11:52 (мск), источник: Комсомольская правда
Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре
Не ходите под рекламными щитами и старыми деревьями и не ставьте машины под ними.
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Спасатели со ссылкой на синоптиков предупредили воронежцев о неблагоприятной погоде.
С 9 утра 12 ноября до 9 утра 13 ноября местами по Воронежской области и в столице Черноземья ожидается усиление юго-восточного и южного ветра до 15−20 метров в секунду.
При таких порывах есть опасность падения с крыш шифера и черепицы, могут упасть слабо закрепленные конструкции, например, рекламные щиты, а также старые и аварийные деревья. Поэтому не ходите под ними и не ставьте там свои машины.