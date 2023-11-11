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12:35 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру из Италии

Подарок от Лукашенко передали в Национальный художественный музей.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Национвльному художественному музею 55-летнюю скульптуру итальянского художника и скульптора Джорджо де Кирико, которую ему подарили в Европе, сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

Так, подарком Лукашенко стала бронзовая скульптурная композиция «Археологи», созданная де Кирико в 1968 году. Отмечается, что скульптуру Лукашенко подарили в одной из зарубежных поездок.

В преддверии всемирного Дня науки и развития подарок белорусского президента глава Минкульта Анатолий Маркевич передал в Национальный музей.

Напомним, что работы Джорджо де Кирико выставлялись в Беларуси в 2021 году, но эта скульптура станет его первой работой в коллекции музея.

— Работа обогатит фондовое собрание европейского искусства. Оно будет открыто для посетителей в постоянной экспозиции, — пояснила гендиректор музея Анна Кононова, пишет БелТА.

В свою очередь коллектив Национального художественного музея передал министру в адрес Александра Лукашенко благодарственное письмо за бескорыстный акт.

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