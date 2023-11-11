12:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти Ростова не назвали точную дату запуска автобусов «гармошек»
Вопрос выпуска автобусов особо большого класса в Ростове согласовывают.
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Власти Ростова еще не определились с датой запуска на маршруты автобусов особо большого класса. Это следует из ответа администрации города ростовчанину в комментариях телеграм-канала сити-менеджера Алексея Логвиненко.
— Вопрос запуска автобусов особо большого класса на маршруты, следующие в направлении западной части города (№№ 16, 71), находится на стадии согласования, — сказано в сообщении администрации.
Напомним, что в конце сентября в дептрансе города рассказали о намерении пустить на маршруты № 16 и № 71 по два автобуса «гармошки», чтобы они могли увозить больше людей, желающих ехать сидя. Также с помощью этих автобусов они намерены сократить время ожидания общественного транспорта.
Отметим, что «гармошки» способны вмещать много пассажиров и состоят из двух и более секций.