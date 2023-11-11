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12:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ялте с понедельника начнут отапливать жилье

На Южном берегу Крыма готовятся к холодам.

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Источник: Комсомольская правда

В дома и квартирах жителей Ялты батареи и трубы станут горячими в ближайшее время.

— С понедельника начинаем подачу тепла в жилой фонд, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Чиновник отметила, что на погода стоит теплая, столбик термометра ниже плюс 8 градусов не опускается: — Но просьбы подключить дома получаем.

Не поймешь, то ли ресурсоснабжающие компании заскучали без дела, то ли южанам стало зябко.

Больницы, школы, детские садики и другие социально значимые объекты начали отапливать с 17 октября, ориентируясь на заявления их руководителей.

Погода же на Крымском полуострове держится теплая. Правда. ветер расшалился, да и небо иногда затягивают дождевые тучи.

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