12:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ялте с понедельника начнут отапливать жилье
На Южном берегу Крыма готовятся к холодам.
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В дома и квартирах жителей Ялты батареи и трубы станут горячими в ближайшее время.
— С понедельника начинаем подачу тепла в жилой фонд, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Чиновник отметила, что на погода стоит теплая, столбик термометра ниже плюс 8 градусов не опускается: — Но просьбы подключить дома получаем.
Не поймешь, то ли ресурсоснабжающие компании заскучали без дела, то ли южанам стало зябко.
Больницы, школы, детские садики и другие социально значимые объекты начали отапливать с 17 октября, ориентируясь на заявления их руководителей.
Погода же на Крымском полуострове держится теплая. Правда. ветер расшалился, да и небо иногда затягивают дождевые тучи.