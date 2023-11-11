12:50 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Аномальное тепло до +6 градусов придёт в Новосибирск в ноябре
В третьей декаде ноября в Новосибирске ожидается аномальное тепло до +6 градусов.
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При этом ночью столбики термометров могут опускаться до отметки −6 градусов.
По данным синоптиков, в ноябре среднедекадная температура воздуха составит от −2 до −3 градусов, что выше нормы на 4−7 градусов.
В ночное время температура воздуха ожидается в пределах от −6 до +1 градуса, в дневное — от 0 до +6 градусов. Похолодание и осадки возможны в Новосибирске в конце ноября.