13:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах
В МЧС Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях.
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12 ноября в республике ожидается туман на дорогах с видимостью 500 метров и менее.
Так, в Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью со снегом. В отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8м/с. Температура воздуха ночью составит −3,+2°, днем +1,+6°.
Водителей просят быть внимательнее на дорогах.