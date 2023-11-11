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Палестино-израильский конфликт
13:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Жителей Башкирии предупредили об опасности на дорогах

В МЧС Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +8° 3 м/с 61% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

12 ноября в республике ожидается туман на дорогах с видимостью 500 метров и менее.

Так, в Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью со снегом. В отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8м/с. Температура воздуха ночью составит −3,+2°, днем +1,+6°.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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