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13:48 (мск), источник: СуперОмск

На Омск обрушатся аномальные осадки

Согласно прогнозу * синоптиков, первая половина ноября 2023 года пройдет под диктовку осадков. Для этого времени года это явление весьма характерно.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +8° 3 м/с 61% 754 мм рт. ст. +11°

Однако, в силу актуальной температуры воздуха выше нуля, с неба на территорию Омской области упадет не снег, как обычно происходит, а весьма аномальные для ноябрьской Сибири дожди различной интенсивности.

Уже в воскресенье, 12 ноября 2023 года, к вечеру стоит ожидать до 0,5 мм осадков. Под сопровождение дождей пройдет и первая половина недели. А к среде, 15 ноября, к региону может подойти фронт с 1 мм осадков.

Ожидаемая температура воздуха в пасмурно-дождливую погоду будет варьироваться в диапазоне от −4 градусов Цельсия ночью, до +4 градусов Цельсия днем. Сочетание этих факторов повысит вероятность туманов в утренние часы.

* — прогноз погоды актуален на момент публикации материала. Возможны изменения.

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 На Омск обрушатся аномальные осадки
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