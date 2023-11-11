14:33 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В двух районах Ташкента временно не будет горячей воды и отопления
Подачу горячей воды и отопления возобновят ориентировочно к полуночи 11 ноября.
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Временно горячей воды и отопления не будет в некоторых локациях Юнусабадского и Мирзо-Улугбекского районов столицы, сообщает Veolia Energy Tashkent.
В субботу приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:
Юнусабадский р-н: кв-лы 4, 7, 8 и 9, ул. Эргашева (дома 1, 2, 3, 4), Гидрометцентр, ул. Мудофаачилар (дома 55, 72), ул. Ниязбек йули 6, Ц-2 (частично), ул. Осиё.
Мирзо-Улугбекский р-н: Ц-1 (дома 21, 23, 24), пл. Хамида Алимджана (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7), ул. Мустакиллик (дома 22, 42).
Причина отключений — аварийно-восстановительные работы, а также выявление новых повреждений на тепловых сетях.
Подачу горячей воды и отопления возобновят по мере завершения аварийных работ (ориентировочно к полуночи 11 ноября), уточнили в сообщении.