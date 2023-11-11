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Палестино-израильский конфликт
14:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В октябре в Перми на свет появились тройняшки

А всего в городе родились 526 мальчиков и 465 девочек.

Источник: Комсомольская правда

Городское Управление ЗАГС подвело итоги за минувший месяц. В октябре в Перми родился 991 ребенок, это 526 мальчиков и 465 девочек.

— Среди новорожденных было зарегистрировано девять двоен, — рассказали в пресс-службе администрации Перми. — В Свердловском районе было зарегистрировано три двойни, в Мотовилихинском и Дзержинском районах — по две, а в Индустриальном и Кировском районах — по одной. Кроме того, в Индустриальном районе была зарегистрирована одна тройня.

Также в ЗАГСе отметили, что в октябре на 42,4% увеличилась активность граждан в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени, отчества. Составлено 144 записи акта о перемене имени. А в брак вступила 601 пара.

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