14:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В октябре в Перми на свет появились тройняшки
А всего в городе родились 526 мальчиков и 465 девочек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Городское Управление ЗАГС подвело итоги за минувший месяц. В октябре в Перми родился 991 ребенок, это 526 мальчиков и 465 девочек.
— Среди новорожденных было зарегистрировано девять двоен, — рассказали в пресс-службе администрации Перми. — В Свердловском районе было зарегистрировано три двойни, в Мотовилихинском и Дзержинском районах — по две, а в Индустриальном и Кировском районах — по одной. Кроме того, в Индустриальном районе была зарегистрирована одна тройня.
Также в ЗАГСе отметили, что в октябре на 42,4% увеличилась активность граждан в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени, отчества. Составлено 144 записи акта о перемене имени. А в брак вступила 601 пара.