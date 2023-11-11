Минусовая температура, снег и гололедица. Синоптики о погоде на следующей неделе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похолодание, снег и гололедица прогнозируются в Беларуси с 12 по 17 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«В этом году первая декада ноября порадовала жителей Беларуси теплой погодой. Но в ближайшее время все изменится и погодный маятник качнется в сторону зимы», — рассказали в Белгидромете.
В воскресенье, 12 ноября, пройдут дожди, днем по северо-востоку страны — с мокрым снегом. В дневные часы местами по востоку прогнозируются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов, а в дневные часы по юго-западу — до плюс 8 градусов.
Сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 ноября.
В понедельник, 13 ноября, ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах — слабый гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 2 до плюс 5 градусов, а днем — от плюс 1 до плюс 7.
Во вторник, 14 ноября, на большей части территории страны выпадут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3 — плюс 3 градуса, днем — плюс 1−7.
Согласно предварительному прогнозу, во второй половине следующей недели в нашу страну начнет поступать еще более прохладный воздух с севера Европы, поэтому температурный фон продолжит понижаться. Ночные морозы станут более ощутимыми, да и дневные температуры воздуха уже будут положительными не везде, а в осадках начнет преобладать снег и мокрый снег. В ночные и утренние часы местами по стране ожидаются слабые туман и гололед. Отдельные участки дорог будут скользкими.
В среду, 15 ноября, на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу — с дождем). Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман и гололед. На дорогах местами образуется гололедица. Ночью столбики термометров покажут минус 4 — плюс 3 градуса, днем — минус 1 — плюс 6.
В четверг и пятницу, 16—17 ноября, местами по стране — кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах — слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают от минус 6 до плюс 1 градуса, а по юго-западу — до плюс 3. Днем ожидается минус 2 — плюс 5 градусов.