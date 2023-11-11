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14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Ростовчане предложили штрафовать тех, кто запускает салюты в городе

Жители Ростова возмутились запуском салюта в центре города в 2 часа ночи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове местный житель возмутился запуском салюта в центре города в переулке Соборном в два часа ночи и предложил ввести за такое штрафы. Об этом он высказался в одном из городских пабликов.

В комментариях по поводу предложения штрафовать мнение людей разделилось. Некоторые согласились с этой идеей или вообще захотели запретить продажу пиротехники. Но нашлись и противники. Также были и те, кого не устраивает ночное время запуска.

— Нашли время для праздника, — отметила ростовчанка.

— Запретить продажу надо. Из-за этого могут быть пожары, — считает местный житель.

— Запретить радость, — иронично прокомментировал идею дончанин.

— Меня смущает только время. Все-таки глубокая ночь и в это время хочется спокойно спать. Еще и дети могут проснуться, — высказалась подписчица.

Напомним, что это не первый раз, когда люди возмущаются салютом. Так, 4 ноября после серии громких звуков в телеграм-канале губернатора Василия Голубева некоторые предложили ввести запрет.

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