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15:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Аномально теплый месяц: в Челябинске в ноябре зацвела сирень

В Челябинске из-за теплой погоды в ноябре зацвела сирень.

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Источник: Комсомольская правда

Читатель КП-Челябинск поделился с редакцией фотографией зацветшей сирени. На ветках набухли почки, появились зеленые листья и несколько цветков. Необычное явление житель Челябинска запечатлел 10 ноября.

— Что ж, ищем 5 лепестков и загадываем желание на Новый год, — комментирует читатель КП-Челябинск.

По словам метеорологов, в ноябре Южный Урал попал в аномальную погодную зону. По расчетам специалистов российского Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в регионе выше средних многолетних значений.

В Челябинске температура воздуха достигла 5 градусов тепла. На воскресенье, 12 ноября, по данным регионального Гидрометцентра, днем в Челябинской области ожидается от 3 до 5 градусов тепла, местами небольшие дожди. В понедельник, 13 ноября, столбики термометра поднимутся до +6 градусов. Однако по долгосрочным прогнозам погоды похолодание придет на Южный Урал уже на следующей неделе.

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