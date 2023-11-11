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16:19 (мск), источник: Время

Ограничительные мероприятия по кори начали вводить в нижегородских школах

В поликлиниках будет проводиться вакцинация обучающихся.

Источник: Время

Карантин по кори начали вводить в школах Нижнего Новгорода, об этом ИА «Время Н» сообщают родители учащихся образовательных учреждений.

Например, в одной из городских школ ограничительные мероприятия начнут действовать с 12 ноября и продлятся до 24 ноября. В указанный период в учреждение будет ограничен допуск лиц, не болевших корью ранее, не привитых, не имеющих сведений о прививках против кори, привитых до 21 календарного дня, не имеющих защитных антител класса IgG к вирусу кори.

Также сообщается, что в поликлиниках будет проводиться вакцинация обучающихся.

Ранее сообщалось, что сейчас в Нижегородской области все еще отмечаются случаи завоза кори из других регионов, но ситуация значительно улучшилась.

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