Главное
Палестино-израильский конфликт
16:21 (мск), источник: Ura.ru

В Перми отменили вечерний авиарейс в Барнаул

В Перми отменили вылет самолета рейсом «ЮВ-243» в Барнаул, который был запланирован на вечер 11 ноября. Информация об этом появилась на онлайн-табло пермского аэропорта.

«Самолет рейса 243 из Перми в Барнаул запланированный на 11 ноября в 19:30, отменен. Соответствующая информации размещена на табло», — рассказали корреспонденту URA.RU в справочной службе аэропорта «Большое Савино».

Причины отмены рейса представители пермского аэропорта не назвали. Решение об отмене приняла авиакомпания «ЮВТ-Аэро».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Firstpost: окружение Зеленского перестало ему доверять
В Лондоне прошел крупнейший марш в поддержку Палестины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта