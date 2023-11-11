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18:25 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Мингорисполком: новые школы не построят в некоторых районах Минска

Новые школы не будут строить в некоторых районах Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме объяснили, почему в некоторых района Минска не станут строить новые школы, пишет БелТА.

В частности, замуправляющего центром по обеспечению деятельности комитета по образованию Мингорисполкома и подчиненных организаций Татьяна Батракова заявила о том, что в некоторых случаях подвоз учащихся в школы спальных районов экономически выгоднее, чем строительство новых школ в столице.

Мол, в каждом отдельном случае детально прорабатываются вопросы необходимости строительство в том или ином районе новой школы.

— В некоторых спальных районах, где дети выросли, учреждения не имеют максимальной загрузки, — заметила чиновница.

Детей из таких районов подвозят в другие микрорайоны на учебу. На данный момент в Минске дополнительно интегрировано в схему движения 11 маршрутов в семи районах города.

— Эти маршруты адаптированы, чтобы было удобно и детям, и родителям, — заметила Батракова.

При этом новые школы в Минске в 2024 и 2025 годах откроются в микрорайонах «Лебяжий» и «Минск-Мир», расположенных в Центральном и в Октябрьском районах. Еще в течение ближайших двух лет завершат строительство трех детских садов во Фрунзенском, Первомайском и Партизанском районах.

— Далее будем изучать прирост детского населения по районам и продолжать в том же темпе, — заключила специалист.

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