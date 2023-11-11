18:25 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Мингорисполком: новые школы не построят в некоторых районах Минска
Новые школы не будут строить в некоторых районах Минска.
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В Мингорисполкоме объяснили, почему в некоторых района Минска не станут строить новые школы, пишет БелТА.
В частности, замуправляющего центром по обеспечению деятельности комитета по образованию Мингорисполкома и подчиненных организаций Татьяна Батракова заявила о том, что в некоторых случаях подвоз учащихся в школы спальных районов экономически выгоднее, чем строительство новых школ в столице.
Мол, в каждом отдельном случае детально прорабатываются вопросы необходимости строительство в том или ином районе новой школы.
— В некоторых спальных районах, где дети выросли, учреждения не имеют максимальной загрузки, — заметила чиновница.
Детей из таких районов подвозят в другие микрорайоны на учебу. На данный момент в Минске дополнительно интегрировано в схему движения 11 маршрутов в семи районах города.
— Эти маршруты адаптированы, чтобы было удобно и детям, и родителям, — заметила Батракова.
При этом новые школы в Минске в 2024 и 2025 годах откроются в микрорайонах «Лебяжий» и «Минск-Мир», расположенных в Центральном и в Октябрьском районах. Еще в течение ближайших двух лет завершат строительство трех детских садов во Фрунзенском, Первомайском и Партизанском районах.
— Далее будем изучать прирост детского населения по районам и продолжать в том же темпе, — заключила специалист.