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17:06 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму построят новую школу за миллиард рублей

В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью “Теплостройсервис” единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является строительство школы на 500 мест в селе Войково Ленинского района», — сказано в документе.

Стоимость строительства объекта определена контрактом в 1 млрд 282 тысячи рублей. Подрядчик получит аванс в размере 0,5% от стоимости работ и должен сдать объект до 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.

Ранее московская фирма «Теплостройсервис» была определена подрядчиком, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе.

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