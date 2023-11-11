В Крыму построят новую школу за миллиард рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей. Соответствующее распоряжение об определении единого подрядчика размещено на официальном правительственном портале республики.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью “Теплостройсервис” единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является строительство школы на 500 мест в селе Войково Ленинского района», — сказано в документе.
Стоимость строительства объекта определена контрактом в 1 млрд 282 тысячи рублей. Подрядчик получит аванс в размере 0,5% от стоимости работ и должен сдать объект до 31 августа 2026 года. Заказчиком выступает Инвестиционно-строительное управление Крыма.
Ранее московская фирма «Теплостройсервис» была определена подрядчиком, который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе.