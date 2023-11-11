Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией

«С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди “CarGoRuqsat” на автомобильном пункте пропуска “Бидаик” (Северо-Казахстанская область)», — говорится в сообщении.
По данным КГД минфина республики, с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.
В релизе отмечено, «что “добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы”».
Ранее в октябре пресс-служба комитета госдоходов Казахстана анонсировала старт реализации пилота по внедрению системы электронной очереди на казахстанско-российской границе — на автомобильном пункте пропуска «Бидаик». В ведомстве отмечали, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменией.