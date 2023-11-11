Узнали, что такое оздоровительный фитнес и кому он показан

— В сфере движения я почти 20 лет, — рассказывает о себе Е. Платоненкова. — Начинала инструктором по физвоспитанию в детском саду, куда попала по распределению после окончания кафедры физической реабилитации Белорусского государственного университета физической культуры. На тот момент место работы меня устраивало: садик посещал мой полуторагодовалый сын.
После второго декретного отпуска собеседница трудилась инструктором-методистом физической реабилитации в столичной поликлинике № 26. Восстанавливала людей после травм, инсультов, операций на позвоночнике, проводила лечебную физкультуру для пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата, остеохондрозами, сколиозами.
Опыт, полученный за 10 лет работы в учреждении здравоохранения, считает бесценным: Екатерина научилась находить общий язык с разными людьми, понимать их. И помогать им. За годы практики, а также благодаря курсам повышения квалификации при БелМАПО она разработала систему упражнений без ударной нагрузки на позвоночник и суставы, сочетающую элементы пилатеса, йоги и силовых упражнений.
— Пациентов было много, и каждый со своими проблемами. Я на все отзывалась, включалась эмоционально и в какой-то момент поняла, что работа меня съедает: прихожу домой без энергии, на семью не остается ресурса, — делится героиня.
Тогда и появилась мысль начать свое дело: можно помогать людям и дальше, но делать это, контролируя количество клиентов и работая не во вред себе.
— Наверное, решалась бы до сих пор, если бы в один прекрасный день хороший знакомый буквально не взял за руку и не повел открывать ИП, — вспоминает Е. Платоненкова. — Знай я тогда, сколько потребуется сил и материальных вложений, моя студия вряд ли увидела бы свет. А так маленькими шагами шла к своей цели. Живу по принципу «Если что-то делаешь, далеко не факт, что это получится, но, если не попытаешься, не получится точно». Нужно пробовать и не бояться!
Сегодня в студии более 10 направлений, среди которых йогалатес, стретчинг (растяжка), силовые и кардионагрузки. Екатерина ведет занятия по здоровой спине у взрослых и тренировки в детских группах. На вопрос: «Что такое оздоровительный фитнес и кому он показан?» — отвечает, что это упражнения для улучшения подвижности суставов, пластичности сухожильно-связочного аппарата, укрепления мышечного корсета без осевого давления на позвоночник и суставы. Такая умеренная нагрузка позволяет проработать в облегченных исходных положениях, скажем, лежа на спине или животе, основные мышечные группы. Противопоказаний к занятиям, как и возрастных ограничений, почти нет.
— Эти тренировки исключительно про здоровье или с их помощью можно похудеть?
— Конечно, это не кардионагрузка, во время которой сжигается большое количество калорий, что приводит к скорейшему похудению, — отмечает инструктор. — Однако на моих занятиях за счет подтянутости мышцы обхватные размеры однозначно уменьшаются. Буквально через месяц-полтора после начала тренировок клиенты отмечают, что с легкостью влезают в свои старые джинсы. А уже через 2−3 месяца нужна одежда на размер меньше.
Тренер подчеркивает: результат зависит от поставленных целей и частоты посещения фитнес-клуба. Если хотите просто поддержать физическую форму, достаточно двух занятий в неделю. Если же намерены похудеть, а тем более за определенный промежуток времени, тренировки должны быть не реже трех раз в семь дней. Также желательно чередовать нагрузки, чтобы мышцы не привыкали к одним и тем же упражнениям. И обязательно нужно следить за питанием. Екатерина отмечает: похудеть можно и вовсе без физических нагрузок — достаточно снизить калорийность рациона, однако в этом случае фигуру мечты вы вряд ли получите — тело станет рыхлым и дряблым.
То же касается и людей 55+. С возрастом из-за дефицита движения, снижения уровня коллагена сухожилия и связки, которые, как прочная паутинка, поддерживают мышечный корсет, теряют эластичность и не дают мышцам функционировать в полном объеме. Регулярные занятия помогают развивать пластичность миофасциальной системы, что позволяет человеку оставаться подвижным и мобильным, поворачиваться и наклоняться без скрипов.
Огромное значение, как отмечает тренер, имеет техника выполнения упражнений. Бездумно размахивая руками/ногами во время тренировок или болтаясь, как маятник, якобы качая пресс, желаемого результата не добиться. Кроме того, таким образом можно нанести вред здоровью, например заработать растяжение связок.
— Поэтому новичков, которые ранее никогда не занимались, я предостерегла бы от самостоятельных упражнений дома или с помощью видеоуроков из интернета. Грамотный специалист здесь просто необходим, — говорит собеседница.
А вот на вопрос: «Как распознать опытного наставника?» — Е. Платоненкова советует сначала обратить внимание на… физическую форму инструктора. Хотите иметь похожую фигуру — записывайтесь на пробное занятие. После него станет понятнее, ведь важно, чтобы к тому же совпала энергетика тренера и занимающегося.
— Инструктор должен нести положительный заряд. Часто еще на этапе знакомства можно понять, подходит ли он, — обращает внимание тренер. — Важно также, чтобы наставник уделял должное внимание клиенту (не допускал такого, чтобы тот наедине с собой выполнял упражнения перед зеркалом), работал с ним, следил за техникой и дыханием. Здесь без метода проб не обойтись.
— Фитнес исключительно женская тема?
— Не сказала бы, — замечает Е. Платоненкова. — Это скорее стереотип, будто мужчина должен заниматься только в тренажерном зале с железом. Ко мне на занятия приходят и представители сильного пола. Помню, насколько один из них поначалу был мышечно зажатым. Пришлось долго работать с ним: раскрывала плечи, стояла в коленном упоре в спину, в статических положениях. Об упражнении «плуг» тот и слышать не хотел: мол, потом не разогнусь. Теперь же запросто его выполняет! Вообще, вспоминая некоторые моменты, понимаю, что многое получилось благодаря моей способности притягивать по жизни только хороших людей.
«Не мои» отсеиваются уже на этапе знакомства, а оставшиеся дарят колоссальную подпитку. У нас происходит полноценный обмен положительной энергией. За пять лет работы студии никогда не хотела в отпуск. Этот год стал первым, когда взяла недолгий отдых.