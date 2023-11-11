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20:59 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости

Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией

АСТАНА, 11 ноя — РИА Новости. Власти Казахстана в ноябре начали реализацию пилотного проекта по внедрению электронной очереди на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» в Северно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.

Источник: © РИА Новости

«С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди “CarGoRuqsat” на автомобильном пункте пропуска “Бидаик” (Северо-Казахстанская область)», — говорится в сообщении.

По данным КГД минфина республики, с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.

В релизе отмечено, «что “добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы”.

Ранее в октябре пресс-служба комитета госдоходов Казахстана анонсировала старт реализации пилота по внедрению системы электронной очереди на казахстанско-российской границе — на автомобильном пункте пропуска «Бидаик». В ведомстве отмечали, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменией.

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