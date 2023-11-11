17:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Фигуристка Валиева о своей победе на Гран-при в Казани: «Очень рада»
Также спортсменка рассказала о планах на этот сезон.
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В Казани на Гран-при России по фигурному катанию первое место в короткой программе заняла Камила Валиева. Она исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп. Все было чисто. Выступление завершилось под громкое ликование трибун. Судьи поставили 81,09 балла.
«Публика невероятна. Я очень благодарна за такую поддержку. Очень рада, что наконец-то начала свой соревновательный сезон. То, что первое гран-при в Казани — это очень-очень приятно», — сказала после выступления Валиева. — «Подготовка шла как обычно. Все сложности остались позади, поэтому спокойно готовилась, старалась восстановиться настолько, насколько это возможно».
По словам фигуристки, ей до этого предлагали поехать выступить в Красноярске, но она просто чисто физически еще не была готова. В итоге просто сказала: «Казань и Москва». Валиева также поделилась планами на этот сезон.
«Как можно больше отрабатывать прыжки, чтобы было хороших и чистых прокатов. Тройной аксель пока восстанавливаю».
Напомним, фигуристка приняла волевое решение выступить в Казани сразу после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о ее положительной допинг-пробе.