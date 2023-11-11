В Беларуси определили растение 2024 года

«Национальную кампанию “Растение года” Белорусское ботаническое общество проводило впервые, чтобы привлечь внимание людей к дикорастущим растениям Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения мест их произрастания», — отметили в институте.
В 2024-м растением года станет прострел раскрытый, или сон-трава (многолетнее травянистое растение, вид рода Прострел семейства Лютиковые). Это было определено путем онлайн-голосования.
Это растение — первоцвет, яркое и необычное, оно символизирует пробуждение природы после зимы. Это известный и в то же время достаточно редкий вид, находящийся под охраной, занесен в Красную книгу Беларуси. Сон-трава упоминается во многих народных поверьях и легендах.
Специалисты призывают не рвать весенние цветы на букеты и не покупать их, поощряя браконьеров. Ежегодный массовый сбор первоцветов может стать причиной сокращения их численности и даже исчезновения, потому лучше любоваться редкими цветами в дикой природе.
В следующем году будут проходить мероприятия, посвященные выбранному растению, будет проведен очередной конкурс «Растение 2025 года», к которым смогут присоединиться взрослые и дети. Подробности будут опубликованы на сайте Белорусского ботанического общества и Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси.