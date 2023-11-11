Главное
Палестино-израильский конфликт
11 ноября, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Беларуси определили растение 2024 года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили растение 2024 года. Такая информация размещена на сайте Института экспериментальной ботаники НАН, сообщает БЕЛТА.

Источник: botany.by

«Национальную кампанию “Растение года” Белорусское ботаническое общество проводило впервые, чтобы привлечь внимание людей к дикорастущим растениям Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения мест их произрастания», — отметили в институте.

В 2024-м растением года станет прострел раскрытый, или сон-трава (многолетнее травянистое растение, вид рода Прострел семейства Лютиковые). Это было определено путем онлайн-голосования.

Это растение — первоцвет, яркое и необычное, оно символизирует пробуждение природы после зимы. Это известный и в то же время достаточно редкий вид, находящийся под охраной, занесен в Красную книгу Беларуси. Сон-трава упоминается во многих народных поверьях и легендах.

Специалисты призывают не рвать весенние цветы на букеты и не покупать их, поощряя браконьеров. Ежегодный массовый сбор первоцветов может стать причиной сокращения их численности и даже исчезновения, потому лучше любоваться редкими цветами в дикой природе.

В следующем году будут проходить мероприятия, посвященные выбранному растению, будет проведен очередной конкурс «Растение 2025 года», к которым смогут присоединиться взрослые и дети. Подробности будут опубликованы на сайте Белорусского ботанического общества и Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экология