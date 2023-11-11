В Молдову из сектора Газа эвакуированы еще девять граждан — МИДЕИ

«Благодаря совместным усилиям и международной поддержке, в том числе со стороны Государства Израиль, Египта, Украины, Катара и Международной организации по миграции, успешно осуществлена эвакуация еще девяти граждан Республики Молдова из сектора Газа», — отмечается в сообщении.
Молдавские граждане вместе с гражданами Украины приземлились в Кишиневском международном аэропорту, где их встретил генеральный секретарь МИДЕИ Михай Мыцу, уточнили в ведомстве.
«Мы благодарны нашим друзьям и партнерам в Украине за эффективное сотрудничество и поддержку, оказанную в этой непростой ситуации», — отметили в министерстве.
Напомним, 7 ноября из сектора Газа были эвакуированы 36 из 50 находившихся там граждан Молдовы.