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21:05 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдову из сектора Газа эвакуированы еще девять граждан — МИДЕИ

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В Молдову из сектора Газа успешно эвакуированы еще девять граждан страны, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Источник: Sputnik.md

«Благодаря совместным усилиям и международной поддержке, в том числе со стороны Государства Израиль, Египта, Украины, Катара и Международной организации по миграции, успешно осуществлена ​​эвакуация еще девяти граждан Республики Молдова из сектора Газа», — отмечается в сообщении.

Молдавские граждане вместе с гражданами Украины приземлились в Кишиневском международном аэропорту, где их встретил генеральный секретарь МИДЕИ Михай Мыцу, уточнили в ведомстве.

«Мы благодарны нашим друзьям и партнерам в Украине за эффективное сотрудничество и поддержку, оказанную в этой непростой ситуации», — отметили в министерстве.

Напомним, 7 ноября из сектора Газа были эвакуированы 36 из 50 находившихся там граждан Молдовы.

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