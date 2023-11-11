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21:45 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Белгидромет: дожди и мокрый снег ожидаются в воскресенье

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Облачно, с дождями и мокрым снегом — такая погода, по прогнозам Белгидромета, ожидается в Беларуси в воскресенье.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +16° 5 м/с 39% 755 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

Синоптики предупредили, что в некоторых районах по востоку страны дожди будут сильными. На северо-востоке возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью переменных направлений слабый до умеренного, днем северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит +1..+6°С, в дневные часы по юго-западной половине страны до +8°С.

Прогноз погоды по регионам

Теплее всего будет в Бресте: здесь столбик термометра поднимется до отметки +6…+8°С. Сильных осадков не ожидается, а лишь кратковременный дождь.

В Гомеле и Гродно температура будет в среднем на один градус ниже, чем в Бресте — от +5 до +7°С, временами небольшие осадки.

В белорусской столице и Могилеве ожидается +3…+5°С., а вероятность осадков более 90%.

Холоднее всего окажется в Витебске, там столбик термометра не поднимется выше отметки …+4°С, и именно здесь вероятен дождь со снегом.

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