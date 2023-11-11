День студентов: какие мероприятия пройдут в Алматы

По данным управления, в городе базируется 35 высших учебных заведений, в которых обучаются около 200 тысяч студентов, из них более 124 тысяч из других регионов.
«Важным аспектом подготовки и проведения фестиваля является повышение сплоченности студенческой молодежи, и воспитание патриотического духа. В целом, основная идея фестиваля заключается в том, чтобы вовлечь студентов в активную среду, а также выявить талантливую молодежь и лидеров общества», — рассказала руководитель отдела по работе с вузами Управления молодежной политики города Алматы Жулдыз Жорабек.
Как отметила спикер, в целях создания условий для личностного и профессионального роста студенческой молодежи, успешной социализации в обществе, повышения интеллектуального и творческого потенциала функционирует площадка «StudUnion». Поскольку студенты являются лидерами общественного мнения среди молодежи, Ассоциацией комитетов по делам молодежи проводятся встречи, где обсуждаются актуальные и проблемные вопросы молодежи.
«В прошлые выходные ассоциация комитетов посетила 3-дневный лагерь и обменялась опытом вузов. Также в конце года состоится церемония награждения лучшего руководителя комитета и активного студента», — дополнила она.
Фестиваль студенческой недели начнется с финала игр КВН «SUPER LIGA», которые проводятся в целях развития творческих способностей, повышения интеллектуального потенциала молодежи и популяризации государственного языка среди студентов ВУЗов Алматы.
Вместе с тем, планируется проведение финала интеллектуальных игр в рамках проекта «IQ-ALA jastary», турнир по киберспорту среди студентов. Также ожидается проведение мероприятий совместно с вузами города Алматы.
16 ноября совместно с Казахским национальным университетом во Дворце студентов имени Жолдасбекова состоится торжественное мероприятие «Мы — молодежь нового Казахстана!». В этот вечер пройдет гала-концерт среди первокурсников, а также фестиваль художественной самодеятельности.
Основной целью данного конкурса является выявление и поддержка талантливой молодежи, содействие в реализации их творческих способностей.
В этот же день состоится инструментальный концерт «Acoustic evening», организованный Университетом Нархоз, где будут представлены музыкальных номера разных стилей.
Также, в целях увеличения числа постоянных доноров среди студентов города КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова будет организована акция «Подари жизнь другим — стань донором». Стоит отметить, что подобные акции становятся доброй традицией в городе и количество участников только увеличивается.
«Одновременно состоится заседание Студенческого совета при Министре науки и высшего образования Республики Казахстан. Цель — обсудить проблемы современной студенческой молодежи с министром науки и высшего образования РК. В течение дня, студенты со всех городов республики примут участие в различных семинарах и тренингах, а также встретятся с министром на площадке TedX», — поделилась Ж. Жорабек.
В своем выступлении председатель Студенческого Альянса Жасулан Куандык отметил, что, помимо указанных мероприятий, студентам будут доступны различные акции и скидки.
«17 ноября будут предусмотрены специальные скидки и акции для студентов. Нас в этом поддержали алматинские предприниматели. Бонусы будут действовать в учебных заведениях и заведениях питания. Ряд издательств также планируют предоставлять скидки студентам. К 15 ноября мы опубликуем полную информацию об этих акциях», — поделился он.
Молодежь и студентов мегаполиса приглашают принять активное участие в фестивале Almaty Students Week.