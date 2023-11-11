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11 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 12 ноября

Этот день является 316-м в григорианском календаре. До конца года остается 49 дней. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 12 ноября

По инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии 12 ноября отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией. Члены коалиции всегда стремились привлечь к проблеме пневмонии внимание чиновников, экспертов и потенциальных доноров. Пожалуй, после пандемии коронавирусной инфекции, начавшейся в 2020 году, мало кто будет спорить, что лечение пневмонии требует особого внимания.

Не так давно в России появился экологический праздник — Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители городов и сел готовятся встречать птиц, которые остались зимовать с нами: это синички, щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели. Люди заготавливают для них лакомства: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса. Мастерят и развешивают кормушки.

Еще 12 ноября в России отмечается День специалиста по безопасности. К таким специалистам можно отнести всех работников, связавших свою жизнь с профессией секьюрити, их главная задача — обеспечить безопасность объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.

Исторические события 12 ноября в мире

1859-й — в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые дал представление на воздушной трапеции;

1860-й — создана секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов;

1910-й — в США совершен первый в мире кинотрюк, каскадер прыгнул в реку из горящего воздушного шара;

1990-й — Тим Бернерс-Ли опубликовал предложение по созданию Всемирной паутины World Wide Web.

Исторические события 12 ноября в Казахстане

1959-й — образован Союз журналистов Казахстана, в апреле 2001 года прошел перерегистрацию. В Казахстане функционируют около 2 тысяч СМИ, 44 республиканских и региональных телерадиокомпаний. Численность членов составляет 5 тысяч человек;

1997-й — подписан Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе».

Дни рождения знаменитостей 12 ноября в мире

В 1935 году родилась Людмила Гурченко — советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1976). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1994). Народная артистка СССР (1983) (фильмы «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби»);

в 1961 году родилась Надя Команечи — румынская спортивная гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка (1976, 1980), двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы;

в 1970 году родился Крэйг Паркер — новозеландский актер, сыгравший невозмутимого эльфа Халдира в трилогии «Властелин колец»;

в 1982 году родилась Энн Хэтэуэй — американская киноактриса (фильмы «Алиса в Зазеркалье», «Однажды в Нью-Йорке», «Интерстеллар», «Один день»). Обладательница премии «Оскар».

Кто родился 12 ноября в Казахстане

В 1905 году родился Евгений Брусиловский — композитор, профессор, один из основоположников казахского профессионального музыкального искусства.

В 1960 году родился Болат Абдилманов — актер, заслуженный деятель искусств Казахстана.

День смерти знаменитостей 12 ноября в мире

В 1973 году умер Арман Тирар — французский кинооператор;

в 1974 году умер Сергей Урусевский — кинооператор и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР;

в 1981 году умер Уильям Холден — американский актер, обладатель премии «Оскар»;

в 2013 году умер Александр Серебров — советский космонавт, Герой Советского Союза.

12 ноября в православном календаре

Сегодня православная церковь вспоминает православного святого Зиновия, епископа Егейского и его сестру.

День ангела

Сегодня День ангела празднуют Артем, Анастасия, Елена, Александр, Зиновий, Иосиф, Макар, Леонид, Максим, Герман, Юлиан, Степан, Семен, Матвей, Марк.

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