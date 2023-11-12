Движение в районе Тверской улицы будут ограничивать по ночам с 14 ноября

«С 14 ноября до 9 декабря в период с 0:01 до 6:00 на участках ул. Петровка, ул. Тверская, ул. Моховая и Газетного пер. будут недоступны для проезда одна-две полосы в зависимости от даты и участка. Это связано с проведением монтажных работ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что крайнюю правую полосу закроют с 14 ноября до 9 декабря в период с 0:01 до 6:00 на участках ул. Тверская (в сторону области) в районе пересечения с Камергерским пер., в районе Пушкинского и Новопушкинского скверов, от пересечения со Столешниковым пер. до пересечения с Тверским проездом и в районе д. 9 по ул. Тверская.
Крайнюю левую полосу перекроют с 30 ноября по 8 декабря в период с 0:01 до 6:00 на ул. Петровка в районе пересечения с ул. Кузнецкий мост. С 14 ноября по 30 декабря в период с 0:01 до 6:00 две полосы закроют и обеспечат проезд шириной не менее 3,5 м на участке Газетного пер. от д. 17, стр. 2 до д. 9 по ул. Тверская. Также на ул. Моховая при движении в сторону ул. Тверская около д. 15/1 с 30 ноября по 8 декабря в период с 0:01 по 6:00 будет перекрыта крайняя правая полоса.