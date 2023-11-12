07:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в день Зиновия 12 ноября, который называют Синичкин день
Что можно и нельзя делать в день Зиновия 12 ноября на Синичкин день.
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Православная церковь 12 ноября вспоминает чудотворца Зиновия, а также его сестру Зиновию. В народе отмечают Зиновьев день. Есть у праздника еще одно название — Синичкин день. Все дело в том, что именно 12 ноября прилетают синицы.
Народные приметы на 12 ноября
Большое число синиц, прилетевших к 12 ноября, предвещают морозы в скором времени. На сильные морозы также указывает идущий снег. В том случае, если синицы клюют кору деревьев, то стоит ждать дождливой погоды. А на похолодание указывает чириканье птиц в утреннее время.
Что нельзя делать 12 ноября
Не следует прогонят и обижать птиц, так как это может грозить большими проблемами. Нельзя выбрасывать еду. Лучше ее отдать птицам. Не рекомендуется брать деньги взаймы. Согласно приметам, это может спровоцировать ссору с тем, кто их одолжил.
Что можно делать 12 ноября
Считается, если синица 12 ноября залетит во двор, то в доме будет счастье, а также достаток. Девушкам в этот день следует поесть зайчатины. Согласно приметам, это могло привлечь женихов. А еще день считался хорошим, чтобы пойти на охоту или рыбалку.