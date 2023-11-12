11:01 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Диетолог рассказала, какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Российский врач-диетолог Марият Мухина перечислила шесть продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике, сообщает Zakon.kz.
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В список, как пишет «Москва 24» попали все крупы, соль, сахар, лук, цитрусовые и домашние заготовки. Крупы, находясь в холодильнике, могут впитать воду и стать средой для появления плесневых грибов.
Соль и сахар, по словам Мухиной, после нахождения в холодильнике станут собираться в куски, после чего их нужно будет долго размельчать. Что касается солений, то Мухина рекомендует хранить их при комнатной температуре и «не забивать мощность» холодильника зря.
Кроме того, диетолог советует не класть в холодильник продукты, которые сильно пахнут, например, лук. «Он может передать свой аромат другим продуктам и испортить их», — предостерегла эксперт.
В свою очередь цитрусовые при хранении в холодильнике быстро портятся и плесневеют.