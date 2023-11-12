07:23 (мск), источник: АиФ Красноярск
Кому нельзя есть хурму?
Ответили в Роспотребнадзоре.
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— В нашей семье очень любят хурму, которая, как я недавно узнала, не фрукт, а ягода. Ещё говорят, что есть её можно не всем. Кому она противопоказана?
"Эту ягоду не рекомендуют людям с сахарным диабетом и ожирением. Лучше не есть хурму детям, пожилым людям, после операций на брюшной полости, так как это может привести к непроходимости кишечника. Поэтому лучше ограничиться двумя или тремя ягодами в день, — советует начальник отдела информационного сопровождения деятельности Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Светлана Лямченкова. — При этом стоит сказать и о пользе хурмы, которая является чемпионом по содержанию йода. Один плод обеспечивает суточную потребность человека в этом микроэлементе.
Кроме того, она богата бета-каротином, содержит железо, калий, марганец, витамины группы В, фосфор, магний и пектин. А также способствует повышению уровня гемоглобина, поддерживает водно-солевой баланс, улучшает работу печени и почек, развивает память, укрепляет нервную систему, нормализует показатели кровяного давления и пищеварение.
Чтобы устранить вяжущий эффект хурмы, нужно её вымыть, обсушить, положить в пакет и убрать в морозильную камеру на 3−4 часа. Потом разморозить при комнатной температуре".