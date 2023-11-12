04:26 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Как добиться установки пандуса?
Рассказываем, как добиться установки пандуса в многоквартирном доме и нужно ли для этого проводить общее собрание собственников.
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Рассказываем, как добиться установки пандуса в многоквартирном доме и нужно ли для этого проводить общее собрание собственников.
Если в многоэтажке есть маломобильные жители и им необходима установка специального оборудования в подъезде, следует обратиться с заявлением в свой муниципалитет и проложить к нему документы:
подтверждающие право собственности на жилую площадь;
копию паспорта;
справку об инвалидности;
при наличии инвалидности у ребёнка — свидетельство о рождении;
справку о составе семьи,
объясняет начальник ГЖИ Кузбасса Ирина Гайденко. — После обращения в дом направят специальную комиссию. Она составит заключение о том, возможно ли переоборудовать помещение с учётом потребностей маломобильного человека. В течение 10 дней оно должно быть направлено заявителю.
Проводить собрание собственников жилья для решения вопроса об установке пандуса не требуется, так как на это не требуется привлечение денежных средств собственников: установку пандусов организует муниципалитет, а их обслуживание ляжет на управляющую компанию.