06:57 (мск), источник: AmurMedia.ru
Хабаровчанин нашел смартфон и с его помощью украл 113 тысяч рублей
Потерпевший обнаружил пропажу денег спустя полгода и незамедлительно обратился в полицию.
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В Хабаровске оглашен приговор по уголовному делу о хищении денег с банковской карты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю. Преступление подсудимый совершил в конце июля 2022 года в Краснофлотском районе.
Как установило следствие, переходя железнодорожные пути, мужчина увидел оброненную кем-то сумку, внутри лежал сотовый телефон.
Злоумышленник принес смартфон домой и решил оставить себе. Начал копаться в архивах и, почитав СМС, понял, что на банковском счете владельца хранится порядка 113 тысяч рублей. Ничтоже сумняшеся, через мобильный сервис он перевел накопления потерпевшего себе на карту.
Пропажу денег потерпевший обнаружил только в январе 2023 года и обратился в полицию. Задержали злоумышленника сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по г. Хабаровску.
Выяснилось, что мужчина дважды был судим за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Следствие доказало, что именно этот человек совершил кражу. Суд признал доводы следствия убедительными и вынес обвинительный приговор — два с половиной года условно, с испытательным сроком ещё в два года.