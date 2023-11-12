07:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Иркутской области
В Иркутской области ожидается потепление уже на следующей неделе.
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На дворе ноябрь, но погода решила все-таки немного порадовать жителей Иркутской области. Конечно, сильного потепления ждать не стоит, но без солнца природа регион не оставит.
Так, в понедельник, 13 ноября, днем воздух прогреется до −3 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра. Возможна переменная облачность, следует из данных Гидрометцентра Иркутской области. А вот ночью ударят морозы до −10 градусов.
Следующий день, 14 ноября, обещает быть снежным, но не морозным — всего −2 градуса днем. 15 и 16 ноября температура воздуха будет колебаться на уровне −3−4 градусов. Оба дня будет облачно, но осадков не ожидается. Возможен ветер с порывами до 2 метров в секунду. Ночью будет от −7 до −13 градусов.
-Последние дни в регион заходила очень холодная воздушная масса. На высоте потоки были с районов Якутии. При таких потоках, как правило, осень и зима холодные. К тому же, сказывается безоблачная погода. В ближайшее время же процесс будет перестраиваться, потоки будут переходить на западные, юго-западные. Воздушная масса будет заходить с востока Казахстана, поэтому дневные температуры будут ближе к нулю, — прокомментировала «КП»- «Иркутск» ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова.