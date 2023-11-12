Главное
Палестино-израильский конфликт
06:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый мощный циклон идет на Приморье — траектория удара

Синоптики рассказали, когда ждать очередной атаки стихии.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 0 м/с 81% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: PrimaMedia.ru

Солнечная погода в Приморье установилась ненадолго. На следующей неделе синоптики ожидают в регионе появление нового циклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Как рассказал главный синоптик региона Борис Кубай, ухудшение погодных условий с большой долей вероятности произойдет через неделю, в пятницу, 17 ноября. Однако точно рассчитать траекторию движения циклона пока сложно.

«Одна группа моделей рассчитывает выход циклона с акватории Желтого моря в Японское море, приближая его центр к Владивостоку и далее направляя на северо-восток вдоль побережья края. Другая группа моделей, поддерживая выход такого циклона, направляет его над Японским морем несколько мористее. Такое противоречие в условиях продолжительной климатической аномалии неудивительно», — рассказывает Борис Кубай.

По словам главы Примгидромета, при одной траектории циклона дождь в столице края перейдет в снег со всеми вытекающими последствиями. В крае также может наблюдаться интенсивный снегопад. При другой траектории все может оказаться гораздо спокойнее. Специалисты ведомства будут производить расчеты в ежедневном режиме каждые 6 часов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта