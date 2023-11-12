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07:49 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

В Алматы и Атырау снова ожидается ухудшение качества воздуха

По прогнозам «Казгидромета», 12 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, а ночью — в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 0 м/с 81% 767 мм рт. ст. +9°
Источник: Baigenews

Синоптики предполагают, что в этих городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих городов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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