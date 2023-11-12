07:16 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске нашли водителя, дрифтовавшего на Театральной площади
В Красноярске инспекторы ДПС нашли и наказали водителя, который дрифтовал на Театральной площади в центре города.
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Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю утром 12 ноября.
Инспекторы ГИБДД в Красноярске нашли и привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт в пешеходной зоне в центре города.
В полиции напомнили, что о правонарушении стало известно из соцсетей. В постах сообщалось, что автомобиль «Шевроле Камаро» совершал опасные маневры на Театральной площади.
Личность водителя нашли очень быстро. Оказалось, что машину за несколько миллионов рублей 25-летний парень взял в аренду.
Дрифтер заплатит два штрафа: за езду по пешеходной зоне и за чрезмерно тонированные стекла. Общая сумма — 2500 рублей.
Как оказалось, красноярец не оплатил наложенный раньше штраф. Теперь ему придется заплатить сумму в два раза больше неоплаченного штрафа. Водителя поместили под стражу на двое суток. Если штраф снова не будет оплачен, парень проведет за решеткой две недели или будет отрабатывать до 50 часов.