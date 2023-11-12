Исторический новогодний квест пройдет в Музее Победы на Поклонной горе с 23 декабря по 7 января

«Музей Победы подготовил для юных гостей исторический новогодний квест “Елка Победы. Звезда Героя”. Интерактивная игра пройдет в музее с 23 декабря 2023 по 7 января 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новогодний квест предназначен для детей в возрасте от шести до 12 лет. В течении полутора часов дети совершат командное путешествие по диорамам музея, в конце которого они должны будут собрать Звезду Героя. Чтобы найти части головоломки, детям предстоит миновать ловушки, разгадать шифр из таинственных знаков, совершить марш-бросок и многое другое. За время квеста ребята познакомятся с героями прошлого, узнают истории их подвигов и увидят ордена и медали времен Великой Отечественной войны. В финале дети встретятся с Дедом Морозом, зажгут елку Победы и получат тематические новогодние подарки.