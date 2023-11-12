06:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Говорливые и неумные: жители Второй Речки вздрагивают от светофоров
Жители Владивостока ждут корректировки работы светофоров с новыми речевыми информаторами.
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Некоторые умные светофоры во Владивостоке оказались не такими уж и умными, поэтому работу устройств планируют подкорректировать. Речь идет о новых «говорящих» светофорах в районе Второй Речки, которые в начале ноября сотрудники Центра организации дорожного движения оборудовали речевыми информаторами. Однако новшество сразу вызвало вопросы у жителей района. В ситуации разбирался корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток».
В конце октября — начале ноября на пяти регулируемых переходах на улице Русская появились светофоры с речевыми информаторами. Устройства около остановок «Спортивный комплекс Восход», «Кутузова», «Универсам» (напротив «Европейского пассажа»), а также на двух регулируемых переходах в районе остановки «Улица Русская» оповещают пешеходов, что дорогу можно спокойно и безопасно переходить. В первую очередь оборудование сделано в помощь незрячим и слабовидящим.
Однако именно жители Второй Речки, часто пересекающие дорогу по Русской, и рассказали о проблемах новых устройств.
«Идея с речевыми информаторами крутая. Могла бы быть. Дело в том, что голос в озвучке резкий и громкий, который начинает говорить совершенно неожиданно, в первый раз меня это очень напугало», — поделилась с журналистом издания Евгения, проживающая на улице Кирова. — «Еще нет никакого сигнала о начале работы светофора и об окончании. Предупреждение, что заканчивается время, слышала один или два раза на остановке “Русская” и все».
Вскоре местные обратили внимание, что голос стал тише, но работать речевые информаторы стали с перебоями. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу ЦОДД для уточнения.
«Специалисты установили речевые информаторы только на одной стороне [от автовокзала в сторону кольца Багратиона. — Прим.ред.]. Изначально мы не планировали устанавливать на второй стороне дороги, но будем смотреть», — рассказала «КП» представитель Центра организации дорожного движения Анна Пучкова. — «Некоторые устройства были достаточно громкими, поэтому немного снизили громкость».
А вот почему голос речевых информаторов на Русской отличается от остальных в центральной части города, которые не заставляют людей вздрагивать, и почему же нет предупреждающих сигналов об окончании работы светофора, не ясно. Скорее всего, сказали журналисту, такая озвучка уже «зашита» в программу, а переход должен заканчиваться с завершением бипера.
К слову, второреченцы жалуются еще на одну проблему, связанную со светофорами в их районе. Так, уже несколько месяцев не работают кнопки вызова, которые позволяют сократить время ожидания на пешеходном переходе. Иногда они «возвращаются в строй», но вскоре вновь перестают мигать заветным желтым. Однако это уже вопрос к «Цифровому Приморью», от которого «Комсомолка» также ждет ответ.