07:14 (мск), источник: АиФ Красноярск
Красноярским водителям напомнили, что спасет жизнь на зимней дороге
В зимний период количество ДТП резко возрастает из-за гололедицы.
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Соблюдение скоростного режима и выбор безопасной дистанции при движении — вот два главных правила, чтобы не стать жертвой ДТП в гололедицу. Об этом сотрудники красноярской Госавтоинспекции напомнили водителям.
Как показывает практика, именно в зимний период на дорогах учащаются случаи ДТП. Гололедица, плохая видимость и невнимательность автомобилистов — одни из главных причин таких аварий. Особенно внимательными водителям следует быть в осенне-зимний период, когда не все успели «переобуть» свои авто.
Наиболее опасные участки, как правило, встречаются на загородных трассах. Поэтому выезжая за город, нужно быть предельно внимательными. Инспекторы ДПС еще раз напоминают автолюбителям об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств во время автомобильных поездок.