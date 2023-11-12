06:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе из-за дефицита медиков закрыли травмпункт
Речь идёт о травматологическом отделении Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.
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Нехватка медицинских кадров в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области привела к закрытию травматологического отделения, работавшего на базе приёмного отделения центра охраны здоровья шахтёров. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на Минздрав Кемеровской области.
Несмотря на закрытие травмпункта, приём пациентов с тяжёлыми травмами продолжается. Обратившиеся же с небольшими повреждениями теперь будут получать медпомощь в травматологическом пункте Ленинска-Кузнецкой городской больницы № 1.
В центре охраны здоровья шахтёров по-прежнему будут принимать и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.