06:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Плашмя размотался»: жесткое ДТП попало на видео во Владивостоке — кадры с места
Очевидцы рассказали о происшествии в соцсетях.
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Жесткое ДТП попало на видео во Владивостоке. Как рассказали очевидцы, авария произошла в районе ул. Маковского, 145. Один из водителей обратился за помощью к медикам.
Отмечается, что водитель Toyota Aqua при перестроении ударил Toyota Corsa, от чего последний въехал в леерное ограждение. Рулевой Corsa обратился за помощью медиков.
В комментариях многие пользователи бурно отреагировали на инцидент.
«Плашмя размотался. Тачке конец».
«Хорошо, что еще целы остались».
«Ужас, страшно по дорогам ездить».