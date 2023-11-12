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Палестино-израильский конфликт
06:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Плашмя размотался»: жесткое ДТП попало на видео во Владивостоке — кадры с места

Очевидцы рассказали о происшествии в соцсетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Жесткое ДТП попало на видео во Владивостоке. Как рассказали очевидцы, авария произошла в районе ул. Маковского, 145. Один из водителей обратился за помощью к медикам.

Отмечается, что водитель Toyota Aqua при перестроении ударил Toyota Corsa, от чего последний въехал в леерное ограждение. Рулевой Corsa обратился за помощью медиков.

В комментариях многие пользователи бурно отреагировали на инцидент.

«Плашмя размотался. Тачке конец».

«Хорошо, что еще целы остались».

«Ужас, страшно по дорогам ездить».

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