Главное
Палестино-израильский конфликт
11:25 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии прогнозируются еще несколько дней дождей

Температура воздуха выше нормы на 4−6 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 3 м/с 55% 769 мм рт. ст. +9°

По прогнозам синоптиков Башгидромета, в воскресенье и начало следующей недели характер погоды не изменится. Находясь в хвосте черноморского циклона, республика продолжит дождливый марафон.

Так, 12 ноября, дожди пройдут местами, утром прогнозируется туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1,+6°.

13 ноября дожди наиболее возможны на северо-западе. Ветер местами порывистый, до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.

14 ноября снова дожди, местами до умеренных. Температура воздуха ночью-1,+4°, днем +2,+7°.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта