11:25 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии прогнозируются еще несколько дней дождей
Температура воздуха выше нормы на 4−6 градусов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По прогнозам синоптиков Башгидромета, в воскресенье и начало следующей недели характер погоды не изменится. Находясь в хвосте черноморского циклона, республика продолжит дождливый марафон.
Так, 12 ноября, дожди пройдут местами, утром прогнозируется туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1,+6°.
13 ноября дожди наиболее возможны на северо-западе. Ветер местами порывистый, до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.
14 ноября снова дожди, местами до умеренных. Температура воздуха ночью-1,+4°, днем +2,+7°.