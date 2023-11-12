11:48 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми разработчики рассказали о новом роботе Арди
Это первый в мире серийный человекообразный робот.
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В Перми создали первого в мире серийного человекообразного робота Арди. Он разработан компанией «Дабл Ю Экспо» на основе робота Robo-C.
Кстати, о роботе Robo-C многие узнали, когда появился робот — Дуняша, покорившая гостей Петербургского Международного экономического форума. А 4 ноября в Москве открылась выставка-форум «Россия», где представлен младший брат Дуняши — робот Арди. Стенд Пермского края на выставке стал одним из самых популярных благодаря роботу. Все почему?
Арди — это следующий этап в развитии робототехники. По словам разработчиков, работа над ним велась около года. В основе — уникальное программное обеспечение с технологией Motion Capture, позволяющее гиперреалистично воспроизводить эмоции, выражения лица и жесты человека.
— У Арди 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально петь, — рассказали в компании «Дабл Ю Экспо». — Над сценариями робота трудилась отдельная команда режиссеров и сценаристов.