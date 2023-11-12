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11:34 (мск), источник: Сиб.фм

На улице Ленина в Новосибирске установят фотозоны и навесной потолок

В Новосибирске перекроют улицу Ленина для движения автомобилей с 17 ноября по 1 февраля.

Источник: Сиб.фм

На улице Ленина в Новосибирске с 17 ноября по 1 февраля будет временно перекрыто движение транспорта. В мэрии города сообщили, что начнут украшать улицу к Новому году уже на следующей неделе.

Планируется использовать прошлогодние украшения — подвесной потолок, фотозоны и ёлка. Новую иллюминацию городские власти закупать не собираются. Украшения будут установлены на участке улицы от площади Ленина до улицы Советской.

Жители Новосибирска смогут насладиться украшенной улицей уже в начале декабря.

Кроме этого, в праздничном параде игрушек на площади Ленина и фестивале снежных баб в парке «Арена» смогут принять участие все желающие.

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