Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

12 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха днем +3+5°C, ночью +3+5°C.
13 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха днем +3+5°C, ночью +1+3°C.
14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха днем +5+7°C, ночью 0+2°C.
12 ноября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +1+3°C.
13 ноября: переменная облачность, утром осадки (дождь, мокрый снег), туман. Скорость ветра 3−8 м/с. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +1+3°C.
14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2−7 м/с. Температура воздуха днем +8+10°C, ночью 0−2°C.
12 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3 м/с. Температура воздуха днем +6+8°C, ночью +2+4°C.
13 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3−8 м/с. Температура воздуха днем +11+13°C, ночью 0+2°C.
14 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3−8 м/с. Температура воздуха днем +15+17°C, ночью 0+2°C.