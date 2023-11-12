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10:07 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 12 ноября 2023 года

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 12 ноября 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Наступила самая отвратительная часть года — ливни, морозы и сильный ветер: В Молдову пришло резкое похолодание со штормом — минус 3 и ураганные порывы.

2. По большому счету — это катастрофа: Музыканты Венского квартета испытали шок, когда попали в туалет Академии искусств в Кишиневе.

3. Языковой скандал нового уровня в Молдове: В школьных учебниках нашли переведенный на русский язык гимн, Минобразования говорит о нарушении закона.

4. Зима грядет «веселая»: В Молдове тарифы на газ незаметно растут и будут расти.

5. Мечты на продажу: Чтобы выжить и не умереть с голоду, пенсионерам в Молдове приходится отдавать за копейки то, о чем они грезили всю жизнь.

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