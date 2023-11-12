В Крыму отдыхать выгодно — Египет и Турция в три раза дороже

Накануне в крымском Управлении федеральной службы государственной статистики (Крымстат) озвучили данные о росте потребительских цен по сравнению с прошлым годом. Так, по состоянию на сентябрь, стоимость поездок в Египет выросла на 98,82%, в ОАЭ — на 68,22%, в Турцию — на 53,54%.
При этом отдых на Черноморском побережье и в Крыму в сравнении с зарубежными турами подорожал не так значительно — на 37,96%. По мнению Александра Плахотного, на рост цен влияет удорожание топлива, продуктов питания, коммунальных платежей.
«Сейчас вот с первого января МРОТ будет 19 242 рубля, надо будет повышать зарплаты людям. Это затратная часть, она увеличивается», — отметил эксперт.
Но даже в таких условиях объекты размещения стремятся сохранять цены. А в санаториях, которые смогли предложить комфортную стоимость, загрузка достигает 80%, приводит пример Александр Плахотный.
Что касается других средств размещения, то в Крыму можно найти самые разнообразные варианты — от дорогих пятизвездочных отелей до бюджетных гостевых домов и частного сектора.
«Ситуация так складывается, что нужно удержать клиента. Крым сейчас достаточно сложный регион. Авиасообщения нет, значит, структура клиентов уже изменилась. Тот, кто хочет комфортно за 2−3 часа долететь, выйти из самолета и оказаться на берегу, вот такой клиент уже выбирает другие регионы. Его удержать сложно. В период сезона недостаточно перевозок по железной дороге, и их стоимость кратно возрастает. В этой ситуации бизнес пытается сохранить и привлечь новую клиентуру, устанавливая приемлемые цены», — пояснил он.
Ранее председатель Государственного совета РК Владимир Константинов сообщил, что до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа койко-мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.
В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30−50%: по оценкам главы ОСИГ Алексея Волкова, это примерно на 15% ниже уровня 2022 года.
При этом у крымчан появилась возможность недорого отдохнуть на курортах новых регионов России — в ДНР, Херсонской и Запорожской областях есть санатории и реабилитационно-оздоровительные центры.