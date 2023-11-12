11:03 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 11 ноября
Главные новости Беларуси в период с 11 по 13 ноября 2023 года.
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ВЧЕРА
Партийное строительство в Беларуси. На что ориентирует Лукашенко и какое мнение у самих партийцев и экспертов.
Головченко: нужно увеличивать эффект от вложенных в научные разработки средств.
Ремонт и сборка техники: премьер-министр Кубы обсудил перспективные направления сотрудничества с МТЗ.
Луцкий: патриотический центр в Брестской крепости — стройка для всех белорусов.
Более 9,4 млн т зерна с учетом рапса намолочено в Беларуси.
Минсельхозпрод: спрос населения на продукты питания полностью закрывается отечественными производителями.
Лимоны в 1,5 кг и мандарины-крошки. Что выращивают в лимонарии Ботанического сада.
Юниорская сборная Беларуси по хоккею выиграла Кубок Президентского спортивного клуба.
Минусовая температура, снег и гололедица. Синоптики о погоде на следующей неделе.
СЕГОДНЯ
Выставка по итогам конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» будет работать до 26 ноября в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставка «Книжные сокровища Кутеинского монастыря» будет работать до 30 ноября в музее книги Национальной библиотеки Беларуси.
Выставка «Святло чароўнай кветкі», приуроченная к 110-летию со дня рождения белорусской переводчицы и поэтессы Эди Огнецвет, будет работать до 11 декабря в Государственном музее истории белорусской литературы.
Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Белорусской государственной академии искусств «Школа творчества» будет работать до 17 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день слепых. Отмечается в день рождения французского педагога Валентина Гаюи (1745−1822), основавшего в 1784 году в Париже первый в мире интернат для слепых.
Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Отмечается с 13 по 19 ноября.
95 лет назад родился Рыбалко Болеслав Михайлович, белорусский тренер (вольная борьба), заслуженный тренер Беларуси (1961), заслуженный тренер СССР (1963), судья международной категории (1971), кандидат педагогических наук (1968). Главный тренер сборной команды СССР по вольной борьбе (1969−1972), которая на XX Олимпийских играх (1972) завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Автор научных и учебно-методических работ. Умер в 1989 году.
65 лет назад родилась Цыплакова Елена Октябревна, российская киноактриса и кинорежиссер, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка России (2013). Снималась в фильмах «Вдовы», «Не болит голова у дятла», «Школьный вальс», «Мы из джаза» и др. Поставила фильмы «Камышовый рай», «Семейные тайны», «Женщина из прошлого» и др.