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13:12 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В регионе местами пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +12° 3 м/с 55% 769 мм рт. ст. +9°

Начало и конец недели побалует кубанцев относительно теплой погодой для этого времени года — 15−17 тепла в эти дни в среднем по краю. А вот середина недели отметится похолоданием на несколько градусов. Среди недели местами по краю ожидаются дожди.

В Краснодаре в начале и конце недели до 15 тепла. Все оставшиеся дни — от 10 до 11 выше ноля. Небо преимущественно пасмурное, в середине недели возможны дожди.

До 16 тепла в Анапе в понедельник и воскресенье. Среди недели — до 12 тепла в среднем. Осадки возможны с понедельника по четверг и в конце недели. Температура морской воды выше температуры воздуха — 17 градусов.

До 17 тепла в Геленджике в начале и конце недели. От 12 до 14 тепла — в оставшиеся дни. Дожди на курорте предварительно прогнозируют со вторника по четверг. Температура морской воды 16 градусов.

В Сочи традиционно теплее — до 18 выше ноля в понедельник и воскресенье. Между ними — от 12 до 15 тепла. Первые четыре дня на неделе синоптики прогнозируют в олимпийской столице дожди. Температура морской воды 19 градусов.

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