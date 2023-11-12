13:12 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае
В регионе местами пройдут дожди.
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Начало и конец недели побалует кубанцев относительно теплой погодой для этого времени года — 15−17 тепла в эти дни в среднем по краю. А вот середина недели отметится похолоданием на несколько градусов. Среди недели местами по краю ожидаются дожди.
В Краснодаре в начале и конце недели до 15 тепла. Все оставшиеся дни — от 10 до 11 выше ноля. Небо преимущественно пасмурное, в середине недели возможны дожди.
До 16 тепла в Анапе в понедельник и воскресенье. Среди недели — до 12 тепла в среднем. Осадки возможны с понедельника по четверг и в конце недели. Температура морской воды выше температуры воздуха — 17 градусов.
До 17 тепла в Геленджике в начале и конце недели. От 12 до 14 тепла — в оставшиеся дни. Дожди на курорте предварительно прогнозируют со вторника по четверг. Температура морской воды 16 градусов.
В Сочи традиционно теплее — до 18 выше ноля в понедельник и воскресенье. Между ними — от 12 до 15 тепла. Первые четыре дня на неделе синоптики прогнозируют в олимпийской столице дожди. Температура морской воды 19 градусов.