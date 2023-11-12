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11:04 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

В минском метро меняют информационные указатели и схемы линий

В минской подземке обновляется навигационная информация, сообщили в Минском метрополитене.

Источник: Смартпресс

Сообщается, что ведется замена схем линий и информационных указателей — на станциях, в переходах и в поездах. В них используются написания географических названий на государственных языках Беларуси.

«Пассажиры уже заметили изменения», — отметили в метрополитене.

Обновленные схемы линий можно увидеть и в кассовых залах вестибюлей разных станций. Как и прежде, они предлагают пассажирам получить максимально полезную информацию, в том числе и посредством использования QR-кодов.

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